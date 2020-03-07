Билеты на рейсы «Победы» можно будет вернуть за 500 рублей

Бюджетная авиакомпания «Победа» уведомила своих клиентов о том, что, начиная с 7 марта, они на временной основе могут воспользоваться шансом сдать приобретенные билеты и вернуть себе 500 рублей. Данная услуга вводится из-за распространения коронавируса на глобальном уровне.



Как известно, прежде билеты лоукостера с возможностью возврата продавались исключительно по самым дорогим тарифам перевозчика. В основном, билеты на рейсы «Победы» невозвратные.



«Сейчас они (наши клиенты – прим. ТАСС) опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире. По их просьбам с 7 марта на сайте «Победы» доступна новая услуга – возврат билета, которая добавляет к стоимости любого базового невозвратного тарифа всего 499 рублей за рейс», – цитирует ТАСС слова генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова.



В соответствии с условиями предоставления услуги, сдать билет можно не позднее чем за 48 часов до времени вылета.



В недавнем прошлом крупный российский авиаперевозчик S7 позволил возвращать билеты клиентам, оплатившим сбор в сумме 1000 рублей.