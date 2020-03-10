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Правительство поручило приостановить работу курортов всех уровней до лета
Сегодня в 12:38 Туризм 0 83 Иван Тихонов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу всех курортов с завтрашнего дня, 28 марта, до 1 июня 2020 года включительно. Речь идет об объектах массового отдыха разных уровней: федерального, регионального и местного значений.
Исключение составят граждане, которые отправляются в такие места в служебную командировку.
В поручении главы правительства уточняется, что люди, которые уже находятся на курортах, до конца своего пребывания там должны находиться на самоизоляции и питаться только в здании, где они проживают. Продлить срок пребывания в санатории (пансионате, доме отдыха и пр.) будет невозможно.
Напомним, с субботы, 28 марта и до 5 апреля должны закрыться все организации общественного питания, за исключением дистанционных сервисов.
Принимаемые меры направлены на пресечение распространения коронавируса в России.
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