Правительство поручило приостановить работу курортов всех уровней до лета

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу всех курортов с завтрашнего дня, 28 марта, до 1 июня 2020 года включительно. Речь идет об объектах массового отдыха разных уровней: федерального, регионального и местного значений.



Исключение составят граждане, которые отправляются в такие места в служебную командировку.



В поручении главы правительства уточняется, что люди, которые уже находятся на курортах, до конца своего пребывания там должны находиться на самоизоляции и питаться только в здании, где они проживают. Продлить срок пребывания в санатории (пансионате, доме отдыха и пр.) будет невозможно.



Напомним, с субботы, 28 марта и до 5 апреля должны закрыться все организации общественного питания, за исключением дистанционных сервисов.



Принимаемые меры направлены на пресечение распространения коронавируса в России.