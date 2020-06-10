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Крым готов раскрыть весь потенциал для туристов в этом сезоне

10 июня в 16:08 Туризм 0 250 Иван Тихонов
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С 1 июля Крым откроет свои границы для жителей других регионов России. А уже с 15 июня откроются санатории и гостиницы, но пока только для жителей республики. В преддверии открытия сезона министр курортов и туризма региона Вадим Волченко заявил, что у Крыма огромный потенциал стать этим летом лидирующим направлением внутреннего туризма в России.

«Спрос на Крым велик, у нас есть серьезные перспективы внутреннего туризма. Крым и Краснодарский край – это эксклюзив с точки зрения пляжного отдыха, летнего туризма. Мы понимаем, что у нас сейчас очень серьезные предпосылки для развития и осенью, и зимой, и весной. Потому как Крым - и это уже исторически сложилось - курорт для оздоровления верхних дыхательных путей, а это как раз то, что сейчас необходимо нашей стране», - сказал Волченко, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

Подготовка пляжей (обследование дна, налажена работа спасательных служб) на курортах Крыма должна быть завершена до 1 июля, уточнил г-н Волченко, пишут РИА Новости. В первую очередь будет завершена подготовка наиболее популярных объектов – Южный берег, Евпатория; бдут проведены все мероприятия для обеспечения безопасности туристов.

В то же время министр подчеркнул важность недопущения скачка цен на отдых в республике.

«К этому надо разумно подходить, потому как мы понимаем, что платежеспособность сейчас снизилась, возможности у людей изменились. Я думаю, что серьезного подорожания отдыха не произойдет. Безусловно, если какой-то ажиотажный спрос в августе будет, то повышение цены не исключено, но сейчас сказать это сложно», - отметил министр.
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