Крым готовится к «самому горячему периоду»

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сделал заявление о том, что россияне могут смело бронировать отдых на курортах полуострова.



«Крым вступает в самый горячий период. (...) С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля», — цитирует слова г-на Волченко ТАСС.



Министр указывает на то, что за последние 2 месяца 80% от всех обращений на горячую линию министерства касались возможности отдыха на полуострове и переноса ранее запланированных туров. Наибольшее количество звонков было от жителей «двух столиц» РФ: Москвы и Санкт-Петербурга.



Ранее своим указом глава Крыма Сергей Аксенов дал разрешение на открытие пансионатов, домов отдыха, гостиниц и санаториев для жителей региона с 15 июня. С 9 июня стартовала кампания по продаже путевок. Глава республики также отменил обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих на полуостров из других регионов и всеобщую самоизоляцию населения республики с 15 июня.