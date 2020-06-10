Правительство протянуло руку помощи туроператорам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, сокращающее размер взносов туроператоров, специализирующихся на выездном туризме, в фонды персональной ответственности. Так, в текущем году размер взносов уменьшится с 1% до 0.25% от общей стоимости туристического продукта.



По сообщениям пресс-службы правительства, инициатива направлена на поддержку туроператоров, для которых взносы являются чувствительной статьей расходов на фоне пандемии COVID-19.



Ранее глава правительства дал поручение вице-премьерам заняться системным развитием отрасли. Г-н Мишустин анонсировал комплекс мер поддержки для операторов, работающих в сегменте выездного и внутреннего туризма. Все инициативы вошли в общенациональный план действий по восстановлению экономики страны.