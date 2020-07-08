Дата открытия границ ЕС для россиян пока не установлена

6 июля состоялась рабочая встреча главы российского государства Владимира Путина и генерального директора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, в ходе которой президент РФ заявил о том, что на данном этапе невозможно предугадать сроки открытия границ Европейского союза для россиян (ист.: "Известия").



Так, господин Путин выразился следующим образом: «Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков». При этом лидер государства акцентировал внимание на том, что авиация РФ попала в число секторов, наиболее пострадавших от распространения Covid–19.



Президент России обратился к В. Савельеву с просьбой проанализировать состояние авиационной отрасли, предложить способы разрешения сложившейся ситуации и отметил необходимость повторно рассмотреть этот вопрос и определить действия, необходимые для улучшения существующего положения.