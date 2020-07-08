Солнце стран Евросоюза пока для России не светит

7 июля возглавляющий представительство Европейского союза в столице России Маркус Эдерер выразил мнение о том, что на данном этапе еще не следует говорить о допустимом вхождении РФ в число стран, для граждан которых в середине этого месяца ЕС откроет внешние границы.



На брифинге, организованном в режиме онлайн, господин Эдерер уведомил о назначенном на середину июля пересмотре списка государств и акцентировал внимание на нецелесообразности составления прогнозов.



Дипломатический представитель утверждает, что упомянутый выше перечень формируется с учетом мнения Европейской комиссии на основе результатов анализа определенных критериев, таких как эпидемическая обстановка в государстве, которая должна быть близкой к ситуации в Европе. Кроме того, важным фактором являются стабильность или уменьшение количества случаев инфицирования за последние 2 недели. Последний критерий – это общие действия, предпринимаемые касательно распространения COVID-19 в определенной стране.

«Страны ЕС также тщательно изучат данные от организаций из гостиничного бизнеса. Данные из России тоже будут приняты в расчет», – добавил Маркус Эдерер.

По материалам ТАСС