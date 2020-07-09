Ростуризм выступает за всестороннее развитие отечественных турпродуктов

Зарина Догузова (руководитель Федерального агентства по туризму), выступая 9 июля перед аудиторией радиостанции «Эхо Москвы», рассказала о планах ведомства разрабатывать комплексные, при этом высококачественные, турпродукты разной ценовой категории.



Госпожа Догузова убеждена, что понятие «первоклассного туристического продукта» охватывает не только место проживания, но и трансфер до места отдыха, а также анимационные услуги. По этому поводу глава Ростуризма высказалась следующим образом: «У нас в стране сейчас, скажем прямо, не очень много комплексных туристических продуктов. Либо сложно добраться, есть где жить, но нечем заняться. Есть качественная гостиница, но инфраструктура за пределами этой гостиницы не соответствует представлениям о том, как должен выглядеть твой отдых».



Зарина Догузова уверена, что туристическому бизнесу следует заняться активным развитием внутреннего туризма и поднятием спроса на этот сегмент. Руководитель Ростуризма говорит о желании людей путешествовать по России, не только местных, но и граждан других государств, однако их сдерживает недостаточность качественных продуктов по различной стоимости, а также фактор сезонности курортов (ист.: ТАСС).



Ведомство намерено организовывать круглогодичный отдых на курортах, который будет получать позитивный отклик у отдыхающих. Для этого необходимо постепенно и непрерывно совершенствовать инфраструктуру и курорты.