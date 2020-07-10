Радушная восьмерка: АТОР назвала страны, готовые принимать российских туристов

В рамках интервью НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о том, что на сегодняшний день 8 стран официально объявили о готовности принимать российских туристов на определенных условиях. В большинстве случаев при пересечении границы у граждан на руках должна быть справка об отсутствии коронавирусной инфекции.



Перечень государств, объявивших об открытии границ для туристов из РФ, выглядит так: Турция, Мексика, Мальдивы, Куба, Доминикана, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.



«Эти страны являются безусловными туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке», — уточнила г-жа Ломидзе.



Представитель АТОР добавила, что в ближайшее время перечень государств, готовых открыть границы для россиян, может расшириться.



«Шестнадцатого июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течение двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — рассказала исполнительный директор АТОР.