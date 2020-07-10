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Путешествуй по России – получай за это кэшбэк
Сегодня в 13:14 Туризм 0 158 Иван Тихонов
В ходе выступления в ГД с первым отчетом о работе правительства за 2019 год премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства возвращать россиянам, путешествующим внутри страны, от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного тура. На эти цели будет выделено 15 млрд рублей.
По словам главы правительства, выплата компенсаций направлена на развитие внутреннего туризма в РФ.
«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом», - сообщил г-н Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что туристическая отрасль оказалась в сложном положении. А правительству нужно не только поддержать ее, но и обеспечить условия для динамичного развития.
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