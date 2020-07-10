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Заработал терминал D аэропорта «Шереметьево»

27 июля в 12:08 Туризм 0 237 Карина Мелова
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Согласно сведениям, предоставленным представителями пресс-центра аэропорта «Шереметьево», международный терминал D снова начинает функционировать после длительного перерыва в работе.

Напомним: вышеназванный терминал был закрыт в апреле вследствие уменьшения пассажиропотока в условиях стремительного распространения опасного вируса COVID–19 на территории Российской Федерации. Из сообщения также следует, что добраться до терминала можно будет на автобусах, курсирующих по маршрутам 817, 851 и н1.

При этом, если изучить электронное онлайн-табло «Шереметьево», можно сделать вывод об отсутствии запланированных на ближайшее будущее рейсов из терминала D. Датой начала восстановления международного сообщения по воздуху названо 1 августа. С этого дня пассажирам станут доступны перелеты в Стамбул, Анкару, Великобританию и Танзанию. Начиная с 10 августа, туристы также смогут улететь в Анталью, Бодрум и Даламан.
По материалам «Ведомостей»
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