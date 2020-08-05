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Черногория внесла Россию в перечень «въездных» государств

4 августа в 13:17 Туризм 0 220 Иван Тихонов
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Национальный координационный совет при правительстве Черногории вчера, 3 августа, принял решение включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных государств. Более того, власти балканского государства намерены разрешить россиянам въезд в страну. В «зеленый список» стран попал и Азербайджан.

«Жителям Российской Федерации и Азербайджанской Республики будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий», — приводит итоги заседания координационного совета сайт правительства Черногории.

Стоит отметить, что еще 2 августа Черногория не стала включать РФ в перечень государств, чьим гражданам разрешен въезд в страну.
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