Черногория внесла Россию в перечень «въездных» государств

Национальный координационный совет при правительстве Черногории вчера, 3 августа, принял решение включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных государств. Более того, власти балканского государства намерены разрешить россиянам въезд в страну. В «зеленый список» стран попал и Азербайджан.



«Жителям Российской Федерации и Азербайджанской Республики будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий», — приводит итоги заседания координационного совета сайт правительства Черногории.



Стоит отметить, что еще 2 августа Черногория не стала включать РФ в перечень государств, чьим гражданам разрешен въезд в страну.