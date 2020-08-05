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В Ростуризме оценили объем потерь отечественной туристической отрасли из-за COVID-19

4 августа в 16:27 Туризм 0 180 Иван Тихонов
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В рамках интервью «Аргументам и Фактам» глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия потеряла порядка 500 млрд рублей из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса. По оценкам ведомства, в прошлом году туристы принесли РФ около 10.9 млрд рублей; это сравнимо с доходами государства от экспорта вооружения и леса.

Г-жа Догузова назвала способы восстановления туротрасли. По ее мнению, в этом поможет введение электронных виз в следующем году. Такой шаг упростит и упорядочит процесс получения виз для зарубежных туристов.

Другой способ помощи туротрасли – поддержка государством внутреннего туризма. Так, в июле была анонсирована программа по возвращению кэшбека для граждан, которые отдыхают внутри РФ. Глава Ростуризма уточнила, что льготу смогут получить те, кто оплатит турпоездку продолжительностью не менее 5ти дней и 4х ночей картой «Мир» за трансакцию на сумму не менее 25 тысяч рублей.
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