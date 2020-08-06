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Сервис «Яндекс.Путешествия» назвал топ-5 предпочитаемых россиянами направлений для отдыха в РФ

Сегодня в 13:22 Туризм 0 105 Иван Тихонов
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Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» составили рейтинг российских городов, которые выбирали россияне для отдыха в августе. Данные основываются на исследовании переходов с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.

Так, рейтинг возглавляют Сочи. За ним в первой пятерке следуют Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта. Среди «не морских» популярных туристических направлений – Москва, Санкт-Петербург и Кисловодск.

Аналитики «Яндекс.Путешествий» отмечают, что в целом интерес ко внутреннему туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть, передают данные исследования «Известия».
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