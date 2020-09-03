Воздушные границы Египта, ОАЭ и Мальдив открываются для РФ

3 сентября пресс-центр правительства РФ обнародовал информацию об открытии транспортного сообщения по воздуху с ОАЭ, Египтом и Мальдивами на основании соответствующего распоряжения, выданного премьером Михаилом Мишустиным.



Так, в вышеназванном документе уточняется следующее: «Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю».



Авиаперелеты в указанные страны возобновляются с учетом соблюдения поставленных ранее условий, касающихся количества инфицированных за 2 недели на сто тысяч, а также показателей суточного прироста заболеваемости. При этом оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19 обязуется беспрерывно контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку и, по возможности, дополнять список государств, авиарейсы в которые снова будут выполняться (ист.: ТАСС).



Кроме того, в Кабинете министров заявили, что граждане РФ смогут беспрепятственно ездить за границу к родственникам, которым необходим уход. Иностранцы получают право многократного въезда на территорию России с аналогичной целью. Действие данного разрешения распространяется на опекунов и попечителей.