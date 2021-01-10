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Получить шенгенскую визу пока можно без прививки от Covid-19

20 января в 13:17 Туризм 0 1349 Карина Мелова
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В среду, 20 января, в ходе организованного в режиме онлайн брифинга Маркус Эдерер, возглавляющий Представительство Европейского Союза в Российской Федерации, заметил, что государства-члены ЕС пока не рассматривают обязательную вакцинацию от коронавируса в качестве требования при получении шенгенской визы (Источник: ТАСС).

«Мы пока не можем конкретно сказать, будут ли выдвигаться требования для выдачи шенгенских виз по части вакцинации, – подчеркнул посол. – Этот вопрос весьма актуален, но его нужно адресовать в первую очередь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где сейчас ведется дискуссия относительно взаимного признания сертификатов о прививках».
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