В РФ появилась услуга онлайн-бронирования частных рейсов

Представители пресс-службы авиаперевозчика S7 организовали первый в РФ сервис бронирования самолетов с целью совершения личных рейсов (так назывемый «флайтшеринг»).



На данном этапе организованные таким образом частные перелеты можно будет совершать исключительно по России, в столицу или из нее, однако в будущем авиакомпания собирается включить в список направлений и другие регионы. Описываемая услуга позволяет забронировать пассажирское воздушное судно, узнать стоимость перелёта и оформить заказ в режиме онлайн на веб-сайте перевозчика.



Перелет будет совершаться на обновленных лайнерах Airbus A319 Extra Edition по фиксированной стоимости, не зависящей от числа пассажиров в салоне. При этом представитель компании готов рассмотреть личные пожелания клиентов.



Бронь на самолет необходимо поставить не позднее чем за 5 рабочих дней до рейса. За сутки до перелета клиентам выдаются маршрутные квитанции. Пассажиры в аэропорту регистрируются на рейс, сдают багаж и проходят контроль безопасности.

По материалам «Ведомостей»