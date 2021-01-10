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В РФ появилась услуга онлайн-бронирования частных рейсов

25 января в 15:33 Туризм 0 263 Карина Мелова
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Представители пресс-службы авиаперевозчика S7 организовали первый в РФ сервис бронирования самолетов с целью совершения личных рейсов (так назывемый «флайтшеринг»).

На данном этапе организованные таким образом частные перелеты можно будет совершать исключительно по России, в столицу или из нее, однако в будущем авиакомпания собирается включить в список направлений и другие регионы. Описываемая услуга позволяет забронировать пассажирское воздушное судно, узнать стоимость перелёта и оформить заказ в режиме онлайн на веб-сайте перевозчика.

Перелет будет совершаться на обновленных лайнерах Airbus A319 Extra Edition по фиксированной стоимости, не зависящей от числа пассажиров в салоне. При этом представитель компании готов рассмотреть личные пожелания клиентов.

Бронь на самолет необходимо поставить не позднее чем за 5 рабочих дней до рейса. За сутки до перелета клиентам выдаются маршрутные квитанции. Пассажиры в аэропорту регистрируются на рейс, сдают багаж и проходят контроль безопасности.
По материалам «Ведомостей»
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