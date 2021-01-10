В 2021 году внутренний туризм ожидает подорожание

По данным Ассоциации туроператоров России, в текущем году стоимость проживания в российских гостиницах в рекреационных местах увеличится на 3–20 процентов. Динамика этого процесса будет в первую очередь зависеть от категории отеля (ист.: «Вестник АТОР»).
Если сравнить ситуацию в южных регионах с прошлым годом, то можно сделать вывод о том, что летний отдых в Крыму и Краснодарском крае подорожал на 10 %. И это не предел, если поток желающих отдохнуть в теплое время года в санаториях и отелях не иссякнет.
Согласно мнению большей части туристических операторов, лето 2021 года будет сопровождаться стремительным развитием внутреннего туризма, при этом открытие внешних границ не повлияет на обстановку в целом. Как полагает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, если возникший в связи с пандемией Covid-19 накал спадет и появится больше возможностей заграничного отдыха, стоимость услуг отечественного туризма имеет шанс вырасти на 10–15 процентов. Альтернативный прогноз предписывает повышение цен в премиальном и сохранение прежнего уровня в бюджетном секторе. При этом эконом-класс будет зависеть от потребностей клиентов и конъюнктуры рынка.
В 2021 году внутренний туризм в нашей стране продолжит свое активное развитие. Уже сегодня можно понять, что немногие страны станут доступны для российских туристов и будут готовы их принимать. С учетом обнаружения новых штаммов коронавируса, не стабильной ситуации с вакцинацией, можно с уверенностью утверждать, что раньше осени разнообразие вариантов для отдыху за рубежом у Россиян не будет. Кроме того, важно отметить, что если некоторые страны, в случае их открытия, могут создать не самые простые условия для их посещения туристами, введя обязательные Covid-паспорта, требуя постоянного нахождения в маске и в перчатках во время пребывания на территории страны. Коллективные средства размещения, в свою очередь, могут ограничить предоставление некоторых услуг (например, пользование бассейном или отмена шведского стола), что также скажется на привлекательности внешнего туризма среди российских туристов. Нельзя игнорировать и тот факт, что с учетом экономических потерь туристическим и гостиничным бизнесом, цены на путевки и размещение также вырастут, чтобы покрыть хоть немного убытки прошлого года.
Таким образом, маловероятно, что открытие зарубежных стран сильно скажется на развитии внутреннего туризма. Безусловно, приоритетными направлениями на майские праздники и летние месяцы станут, как и в прошлом году, - Краснодарский край, республика Крым и Калининградская область, куда туристы поедут для пляжного отдыха. Также востребованными будут Республика Алтай и Республика Карелия, получившие достаточный пиар во многих СМИ в прошлом году. Ожидается также и спрос на краткосрочные поездки в Республику Татарстан и Республику Башкортостан, а также Северную Осетию. Конечно же, в лидерах останется Москва и Санкт-Петербург. Во многом спрос на те или иные направления будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионах. Вспышки болезни могут отпугнуть потенциальных туристов, как и введение различных ограничений (как это было на зимние каникулы в Калининграде и Санкт-Петербурге). Также неплохо себя показала программа кэшбека за путешествия по стране. Сохранение данной программы значительно повысит спрос на отдых внутри страны.
По моим прогнозам, средняя стоимость недельного отдыха летом для двух человек, без учета авиа и железнодорожных билетов (не рассматривая лакшери сегмент), в ряде регионах может варьироваться следующим образом:
Краснодарский край - от 35 до 110 тыс. руб.
Республика Крым - от 25 до 95 тыс. руб.
Калининградская область - от 30 до 95 тыс. руб.
Республика Алтай - от 25 до 90 тыс. руб.
Москва - от 25 до 95 тыс. руб.
Санкт-Петербург - от 25 до 80 тыс.руб.
Республика Татарстан - от 25 до 80 тыс.руб.
Северная Осетия - от 22 до 75 тыс. руб.
В целом можно отметить, что рост цен на отдых будет ощущаться, но уже в начале года среди российских туристов заметна активность по бронированию отелей в Крыму и Краснодарском крае на летний период.
Отдых летом в 2021 на 30 % больше, чем в 2020 году россияне планируют на пляжах Юга России. Высокий спрос на отели в летний период способствует увеличению цен на размещение на 15-25% в зависимости от категории отелей.
В июне отелях категории 2-3 звезды в Сочи на двоих 5800 -19200 с авиабилетами за номер; в отелях 4-5 звезд – от35-50000 с авиабилетами на двоих за номер, Минимальная стоимость путевок на пляжный отдых летом по России
Все включено - цена от 23933 руб.
10 дней - цена от 13869 руб.
7 дней - цена от 9252 руб.
Отели у моря (1 линия) - цена от 18054 руб.
Без питания - цена от 4000 руб.
Завтрак - цена от 9595 руб.
Полный пансион - цена от 15243 руб.
Пансионаты - цена от 9252 руб.
Санатории - цена от 24035 руб.
Туры на Алтае от 36000 до 63 000 на двоих с авиаперелетом на 7-9 дней.
Культурно-познавательный туризм интересует гораздо меньше из-за страха заболеть. Цены на отдых на Байкале на базах отдыха сохранятся на уровне 13900 за тур по маршруту от Иркутска до острова Ольхон на 5-6 дней, от Аршана до Байкала на 9 суток – 38700 рублей.