В 2021 году внутренний туризм ожидает подорожание

По данным Ассоциации туроператоров России, в текущем году стоимость проживания в российских гостиницах в рекреационных местах увеличится на 3–20 процентов. Динамика этого процесса будет в первую очередь зависеть от категории отеля (ист.: «Вестник АТОР»).



Если сравнить ситуацию в южных регионах с прошлым годом, то можно сделать вывод о том, что летний отдых в Крыму и Краснодарском крае подорожал на 10 %. И это не предел, если поток желающих отдохнуть в теплое время года в санаториях и отелях не иссякнет.



Согласно мнению большей части туристических операторов, лето 2021 года будет сопровождаться стремительным развитием внутреннего туризма, при этом открытие внешних границ не повлияет на обстановку в целом. Как полагает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, если возникший в связи с пандемией Covid-19 накал спадет и появится больше возможностей заграничного отдыха, стоимость услуг отечественного туризма имеет шанс вырасти на 10–15 процентов. Альтернативный прогноз предписывает повышение цен в премиальном и сохранение прежнего уровня в бюджетном секторе. При этом эконом-класс будет зависеть от потребностей клиентов и конъюнктуры рынка.