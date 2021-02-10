«Аэрофлот» назвал «фейковыми» уведомления о продаже билетов нового типа

Как уведомляет издание «Ведомости», ссылаясь на представителя авиалиний «Аэрофлот» Михаила Демина, компания не подтвердила информацию о планах продавать билеты нового типа, которые, предположительно, предусматривают возможность изменения авиаперевозчиком времени вылета пассажира по собственной инициативе. При этом без одобрения клиента может быть заменен, например, класс обслуживания либо прямой рейс на стыковочный. Компенсацию пассажир получит в случае получения уведомления об изменениях менее чем за 2 недели до вылета.



«В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается», – утверждает г-н Демин и добавляет, что данная инициатива выдвигалась в начале пандемического периода для удобства клиентов авиакомпании, если в график рейсов необходимо будет внести изменения. Однако после обсуждений эту идею решили не воплощать в жизнь.