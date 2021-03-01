Билеты на рейсы «Победы» подешевеют

Андрей Калмыков, гендиректор входящей в группу «Аэрофлот» компании «Победа», в ходе встречи с сотрудниками СМИ объявил о снижении стоимости билетов на рейсы представляемого им авиаперевозчика.



В частности, он провозгласил: «Средняя цена на рейсах «Победы» из Шереметьево будет существенно ниже, чем цены «Аэрофлота» сейчас на этих направлениях. Это главная цель, которая ставилась в стратегии. В стратегии было заложено снижение цены на 30 % по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена. С тех пор цены упали на 30 % и даже больше. Но мы снизим еще. У нас есть еще небольшие запасы по эффективности».



Как подчеркнул глава «Победы», сейчас заполняемость пассажирских мест на рейсах лоукостера незначительная – 93 % (в январе этот показатель был равен 90,3 %).



Начиная с 11 мая, воздушные суда «Победы» начнут летать из Шереметьево в Чебоксары и Пермь, с и юня – в Горно-Алтайск, Петрозаводск, Сочи, Нальчик, Екатеринбург, Уфу и Анталью, с июля – в Барнаул, Минеральные Воды, Владикавказ и Ульяновск (ист.: «Известия»).



Планируется, что лоукостер будет совершать рейсы из Шереметьево до 2028 года с целью уменьшить среднюю цену на авиабилеты в экономклассе в РФ на 30 процентов. При этом самолеты «Аэрофлота» также будут летать в Сочи, Екатеринбург и Анталью.