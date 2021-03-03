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Спикер СФ советует согражданам отдыхать летом на родине
Сегодня в 12:09 Туризм 2 82 Карина Мелова
В ходе беседы с сотрудником РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась своим мнением о возможности покинуть пределы России этим летом. Она полагает, что у желающих выехать на отдых за границу все еще могут возникнуть трудности, связанные с пандемией Covid-19 и не зависящие от правительства РФ. Отдых на родине исключает сложности, связанные с закрытием границ или отменой рейсов.
По данному вопросу г-жа Матвиенко высказалась следующим образом: «С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но – как известно, это двустороннее решение – только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно».
Как подчеркнула председатель СФ, на сегодняшний день в России имеется множество рекреационных ресурсов, при этом власти сосредоточены на совершенствовании отрасли внутреннего туризма и формировании условий для отдыхающих с разным уровнем дохода: молодых людей, семейных пар с детьми, туристов старшей возрастной группы.
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С Валентиной Матвиенко нельзя не согласиться. Ситуация на рынке мирового туризма нестабильная и прогнозировать, что открытая сегодня к приему российских туристов страна останется таковой в июле или августе совершенно невозможно. Не стоит ожидать открытия границ для массового туризма таких популярных у российских туристов европейских стран, как – Италия, Испания. Пандемия серьезно сказалась на здоровье местных жителей и рисковать, восстанавливая туризм, они в этом году не готовы.
Кроме того, необходимо отметить и возможность усложнения пересечения границ для наших туристов. От них может потребоваться не только тест на коронавирус, но и COVID-паспорт, либо справка, подтверждающая наличие прививки. Самое обидное для российского туриста будет ситуация, когда по прилету, по той или иной причине, его отправят на 14-дневный карантин, либо просто не пустят на территорию страны.
Безусловно, с приближением лета, мы будем все чаще слышать призывы политиков и представителей гостинично-туристического бизнеса провести отпуск на территории России. Как показало лето и осень 2020 года внутренний туризм не так плох, как о нем многие думали. Да, были определенные проблемы с качеством сервиса, высокими ценами, но это позволило зафиксировать все недочеты и сделать выводы, чтобы в 2021 году отдых у россиян в регионах страны прошел намного лучше.
Уже сегодня на национальном туристском рынке видно повышенное внимание к летнему отдыху в России. Номера множества гостиниц и санаториев 4-5 звезд Крыма и Краснодарского края практически полностью забронированы. Также наблюдается повышенный спрос на апартаменты и частные дома. Таким образом, если не задуматься об отдыхе уже в ближайшее время, можно остаться не только без заграничного отдыха, но и без российского.
В условиях экономической и политической нестабильности необходимость переориентации потока международного выездного российского туризма на развитие внутреннего туризма очевидна, тем самым подводя к необходимости быть готовыми удовлетворить потребности иностранных и внутренних туристов в области или регионе пребывания.
Уровень заболеваемости в Европе не снижается, в Турции в самых популярных туристических центрах сохраняется высокий уровень опасности, Италия анонсировала новый штамм вируса, жесткий карантин, самоизоляция по прибытии, тестирование. Санитарно-эпидемиологическая ситуация тревожная. При планировании поездки важно соблюдать баланс между желанием отдохнуть и безопасностью.
• Развитие туристской отрасли в России с каждым годом приобретает большую актуальность, так как оказывает стимулирующее действие на другие секторы экономики, привлекает и мотивирует источники инвестирования любого уровня, создает значительное количество рабочих мест, увеличивает базу налогообложения, сохраняет культурный и исторический потенциал страны, а также способствует развитию межнационального и межкультурного диалога. Россия значительно отстает по вкладу от туризма в экономику страны – до 1.5% в 2020 и экспорту туристических услуг от мировых лидеров туриндустрии Китай, США, Франция, Испания, Гонконг. По прогнозам ВТО число туристов к 2025 году возрастет до 2 млрд человек в год.
Самый большой рост туристских прибытий (8% в год) ожидается в Китае: 140 млн человек. Следующие по популярности туристические направления: США (110 млн), Франция (100 млн), Испания (75,0 млн), Гонконг (60 млн). Прогнозируется рост ежедневных расходов туристов, исключая средства на авиаперевозки, до 5 млрд долларов. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» ставит задачу перед индустрией туризма - довести число турпоездок до 140 млн. в год, число занятых в отрасли до 5 млн.чел. Развитию внутреннего туризма значительно способствуют Программы стимулирования граждан внутри страны – Кэшбэк от МИР и Ростуризма, с возвратом с каждой поездки по России – 20000 руб.
На сохранение положительных тенденций в развитии отечественного туризма влияет множество факторов:
- Российская Федерация обладает богатым, существенным и значимым, в том числе на мировом уровне, культурным наследием, способным в полной мере удовлетворить интересы и потребности людей при посещении нашей страны;
- учитывая сложности посещения наиболее популярных зарубежных курортов, повышается спрос со стороны российских граждан на отечественные турпродукты и услуги;
- аналитиками ожидается рост туристских прибытий при сохраняющихся объемах въезда в страну по сравнению с предыдущими годами, несмотря на произошедшее снижение визитов иностранных граждан в Россию в 2020 году.
Популярными направлениями для россиян и зарубежных туристов остаются: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Калининградская область с пляжами Балтики, Карелия, Кавказ, Байкал, Камчатка, Алтай (рост цен 10-15%, количества туристов до 30% по сравнению с 2020 г.)