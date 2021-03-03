Спикер СФ советует согражданам отдыхать летом на родине

В ходе беседы с сотрудником РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась своим мнением о возможности покинуть пределы России этим летом. Она полагает, что у желающих выехать на отдых за границу все еще могут возникнуть трудности, связанные с пандемией Covid-19 и не зависящие от правительства РФ. Отдых на родине исключает сложности, связанные с закрытием границ или отменой рейсов.



По данному вопросу г-жа Матвиенко высказалась следующим образом: «С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но – как известно, это двустороннее решение – только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно».



Как подчеркнула председатель СФ, на сегодняшний день в России имеется множество рекреационных ресурсов, при этом власти сосредоточены на совершенствовании отрасли внутреннего туризма и формировании условий для отдыхающих с разным уровнем дохода: молодых людей, семейных пар с детьми, туристов старшей возрастной группы.