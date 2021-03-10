Правительство возлагает большие надежды на нацпроект по туризму

Согласно утверждению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2030 г. будет организовано 4,7 миллиона новых рабочих мест. Настал конечный этап подготовки программы. До конца текущего месяца предложения должны быть представлены для изучения президиумом Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.
Главными целями проекта являются следующие: создание высококачественных рекреационных локаций, налаживание бесшовной логистики, наращивание объема путешествий по РФ с 65 млн до 140 млн в год к 2030 г., обеспечение граждан работой, стимулирование экономического развития государства.
Проект предполагает разработку мастер-планов 12 макротерриторий, которым будет присуща своя концепция (в том числе архитектурный и дизайн-код, зонирование, расчет туристических потоков, нагрузка на инфраструктуру, экосистемы и пр.). В настоящий момент проект паспорта нацпроекта насчитывает примерно 600 турпроектов. К 2024 г. планируется увеличить число детских путешествий до полутора миллионов в год.
Выполнять роль финансового и административного гаранта «гладкого» прохождения стройки для инвесторов, ответственного за рост рентабельности проектов, поручено корпорации «Туризм.РФ», гендиректор которой обещает: «Будем входить в уставный капитал, например, финансируя «последнюю милю», и реинвестировать средства, когда инвестор долю выкупит».
По словам председателя правительства Михаила Мишустина, подготовка национального проекта по развитию туризма в стране подходит к финалу. Кабинет министров одобрил программу кредитования по сниженным ставкам, ориентированную на развитие туризма. При этом в пользу нацпроекта высказался глава государства Владимир Путин, назвав совершенствование сектора внутреннего туризма одной из первоочередных задач.
По материалам «Известий»
- Российский внутренний и въездной туризм, безусловно, имеет перспективы развития, и при должной поддержке эффект развития должен быть. Наша Ассоциация особенно обращает внимание на уникальную составляющую мирового оздоровительного туризма – российский санаторно-курортный комплекс, здравницы и лечебные курорты, отдых в которых не только путешествие, но и забота о собственном здоровье.
Выездной же туризм, вероятнее всего, восстановится после снятия ограничений, но это не повод останавливать работу по развитию внутренних направлений.
Верить в успешность нацпроекта «Туризм» можно, но нужно быть реалистами и понимать, что за девять лет невозможно так развить внутренний туризм, чтобы он стал приоритетным для российских туристов. Помимо создания новых туристических дестинаций и развития инфраструктуры, необходимо также решить множество других проблем, мешающих нашим и иностранным туристам активно путешествовать по России.
К таким проблемам можно отнести:
- высокие цены на авиабилеты;
- низкое качество дорожного полотна или полное отсутствие дорог между туробъектами;
- отсутствие сервиса и основ гостеприимства;
- практическое отсутствие и низкая эффективность рекламных компаний туристических дестинаций и регионов на федеральных каналах, радио и в других СМИ;
- развитие инклюзивного туризма находится на максимально низком уровне.
Решение вышеперечисленных проблем должно быть первостепенным для того, чтобы российские туристы начали путешествовать по стране. Строительство и развитие новых объектов и туристических зон не будет привлекательным для туриста, если он будет осознавать скольких денег, физическим и моральных сил ему будет стоить то или иное путешествие.
Безусловно, нацпроект «Туризм» важен для страны и туристской отрасли. Он позволит привлечь внимание инвесторов, экспертного сообщества к процессу развития туризма в стране. Нацпроект также позволит создать новые рабочие места, привлечь дополнительное финансирование в регионы. Однако реализация всех проектов должна быть строго контролируема государством и Ростуризмом, в частности. Не должно быть «долгостроев», не должно быть нецелевого распределения выделенных денежных средств на развитие туризма в регионах.
Опыт подготовки регионов к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году показал, что мы можем оперативно и грамотно развивать нашу страну для привлечения туристов и предоставлять им услуги высокого качества. Осталось только научиться использовать данный подход на регулярной основе.
• Внутренний туризм восстанавливается, (Россия – 1-е место по индексу восстановления туриндустрии, 61 пункт – данные платформы Skift, средний индекс -44), национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (довести число турпоездок до 140 млн. в год, число занятых в отрасли до 5 млн.чел.). Для развития вьездного и внутреннего туризма и достижения поставленных целей Нацпроекта Туризм и гостеприимство, необходимо: совершенствование законодательства, повышение инвестиционной привлекательности; развитие туристской инфраструктуры, формирование конкурентоспособного турпродукта; цифровизация бизнес-процессов; совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, повышение уровня сервиса, а также эффективности продвижения уникальных турпродуктов на внешнем и внутреннем рынках.
Для поддержки туриндустрии Ростуризм запускает 3 этап Программы стимулирования граждан за отдых внутри страны – Кэшбэк, возврат 20% от стоимости поездки, но не более 20000 рублей при оплате картой МИР.
• По сути поездок в тренде остаются - активные, экскурсионные туры, городские развлечения, поездки на природу, туры будут экономичными с поездками на машине
• Семьи с детьми останутся дома либо на даче, либо поедут на курорты РФ (спрос на раннее бронирование Краснодарский край – более 30% , в Крым – более 40% по сравнению с 2019 г.
• Популярными направлениями останутся: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Калининградская область с пляжами Балтики, Карелия, Кавказ, Байкал, Камчатка, Алтай (прогнозируется рост цен 10-15%, ежегодное увеличение количества туристов до 30% по сравнению с 2020 г.)
• Частное и государственное инвестирование в объекты гостиничной индустрии (глэмпинги, кэмпинги) будет также активно развиваться и способствовать развитию внутреннего туризма.
• Чартерные программы по России позволят значительно увеличить турпоток в регионы. Намечается дальнейший рост спроса на апарт-отели, квартирные бюро с высоким классом обслуживания. Развитию туризма также будет способствовать пролонгация на 2021 год ставки взносов в резервный фонд выездного туризма «Турпомощь», снижение НДС для гостиниц с 20% до 10%. Открытие границ во многих странах: Турция, Хорватия, Египет, Венгрия, Чехия, Черногория, Испания, Кипр, ОАЭ, снизит внутренний турпоток, но не более чем н 30%. Полное восстановление до показателей 2019 года ожидается к 2024 году.
• Минтруд планирует запустить программу, согласно которой работодатели будут получать выплаты в размере трех минимальных размеров оплаты труда за трудоустройство россиян, потерявших работу в период пандемии коронавируса, такие меры будут способствовать увеличению занятых в России, в том числе в сфере туризма и гостеприимства. По данным министра труда и социальной защиты России, число официально зарегистрированных безработных в стране опустилось до 2,1 млн., тогда когда 3.8 млн. в 2020 году.