Правительство возлагает большие надежды на нацпроект по туризму

Согласно утверждению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2030 г. будет организовано 4,7 миллиона новых рабочих мест. Настал конечный этап подготовки программы. До конца текущего месяца предложения должны быть представлены для изучения президиумом Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.



Главными целями проекта являются следующие: создание высококачественных рекреационных локаций, налаживание бесшовной логистики, наращивание объема путешествий по РФ с 65 млн до 140 млн в год к 2030 г., обеспечение граждан работой, стимулирование экономического развития государства.



Проект предполагает разработку мастер-планов 12 макротерриторий, которым будет присуща своя концепция (в том числе архитектурный и дизайн-код, зонирование, расчет туристических потоков, нагрузка на инфраструктуру, экосистемы и пр.). В настоящий момент проект паспорта нацпроекта насчитывает примерно 600 турпроектов. К 2024 г. планируется увеличить число детских путешествий до полутора миллионов в год.



Выполнять роль финансового и административного гаранта «гладкого» прохождения стройки для инвесторов, ответственного за рост рентабельности проектов, поручено корпорации «Туризм.РФ», гендиректор которой обещает: «Будем входить в уставный капитал, например, финансируя «последнюю милю», и реинвестировать средства, когда инвестор долю выкупит».



По словам председателя правительства Михаила Мишустина, подготовка национального проекта по развитию туризма в стране подходит к финалу. Кабинет министров одобрил программу кредитования по сниженным ставкам, ориентированную на развитие туризма. При этом в пользу нацпроекта высказался глава государства Владимир Путин, назвав совершенствование сектора внутреннего туризма одной из первоочередных задач.

По материалам «Известий»