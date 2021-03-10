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Кипр открыл въезд для россиян
29 марта в 13:38 Туризм 0 224 Карина Мелова
Туристам из Российской Федерации на официальном уровне разрешили посещение Республики Кипр с 1 апреля. Так, 29 марта, после еженедельного обновления, была обнародована новая редакция реестра деления министерства здравоохранения государств по группам в зависимости от степени роста или снижения в них заболеваемости коронавирусом, согласно которой Россия отнесена к государствам, граждане которого смогут прилетать на Кипр.
В этот раз в вышеуказанном перечне Россия в первый раз попала в «красную группу» стран, приезжие из которых имеют возможность не проходить в течение 2 недель обязательный карантин, получив два отрицательных результата теста на коронавирус. При этом один из тестов необходимо сдать в сертифицированной лаборатории в РФ не ранее, чем за 72 часа до вылета, а второй – за счет личных средств в международных аэропортах городов Пафос или Ларнака на Кипре.
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