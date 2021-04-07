|
Прививочные сертификаты с ресурса «Госуслуги» не являются пригодными для выезда за границу
6 апреля в 15:43 Туризм 0 246 Карина Мелова
По данным службы поддержки портала «Госуслуги», выдающиеся этим ресурсом электронные прививочные сертификаты на английском языке не дают оснований для совершения зарубежных поездок, так как вносимые в них данные соответствуют российскому паспорту, а не заграничному. Такие документы применимы исключительно на территории Российской Федерации (ист.: «Интерфакс»).
После введения гражданину РФ первой дозы прививочного препарата информация об этом отображается в его личном кабинете на портале госуслуг, после вакцинации второй дозой приходит QR-код сертификата. Период оформления сертификата напрямую связан со скоростью внесения данных медицинским учреждением, проводившим вакцинацию.
Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что внедрение паспортов вакцинации для перемещения на международном уровне не должно ущемлять права человека или нарушать принцип добровольности прививок. Как утверждает вице-премьер Татьяна Голикова, в стране стремительно возросло число желающих привиться от коронавируса.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В Госдуме нашлись противники дистанционного обучения в классах начальной и средней школы6 апреля в 19:38 Образование
В ГД обсуждают улучшение условий семейной ипотеки6 апреля в 18:57 Ипотека
Финансовый взлет Маска наращивает обороты6 апреля в 11:26 Общество
Определена дата обращения президента к Федеральному собранию5 апреля в 14:32 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Справороссы предложили блокировать банковские карты жертв мошенников до заведения уголовного дела В РФ проходит индексация социальных пенсионных выплат Глава Счетной палаты посетовал на недостижимость социальной помощи для большого числа граждан РФ Упрощенная процедура регистрации в качестве нетрудоустроенного В РФ будет действовать до 31 июля Всемирный банк обнародовал сведения о задолженности государств перед РФ
Архив статей