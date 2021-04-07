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Прививочные сертификаты с ресурса «Госуслуги» не являются пригодными для выезда за границу

6 апреля в 15:43 Туризм 0 246 Карина Мелова
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По данным службы поддержки портала «Госуслуги», выдающиеся этим ресурсом электронные прививочные сертификаты на английском языке не дают оснований для совершения зарубежных поездок, так как вносимые в них данные соответствуют российскому паспорту, а не заграничному. Такие документы применимы исключительно на территории Российской Федерации (ист.: «Интерфакс»).

После введения гражданину РФ первой дозы прививочного препарата информация об этом отображается в его личном кабинете на портале госуслуг, после вакцинации второй дозой приходит QR-код сертификата. Период оформления сертификата напрямую связан со скоростью внесения данных медицинским учреждением, проводившим вакцинацию.

Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что внедрение паспортов вакцинации для перемещения на международном уровне не должно ущемлять права человека или нарушать принцип добровольности прививок. Как утверждает вице-премьер Татьяна Голикова, в стране стремительно возросло число желающих привиться от коронавируса.
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