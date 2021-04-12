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Ростуризм готов подставить плечо туроператорам в трудную для них минуту

Сегодня в 11:17 Туризм 0 127 Карина Мелова
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В среду, 14 апреля, глава Ростуризма Зарина Догузова в приложении Instagram заявила о готовности ведомства оказать финансовую помощь туристической отрасли на фоне ограничения авиарейсов в Турцию и Танзанию.

Так, руководитель Ростуризма рассказала о разрабатываемом пакете мер поддержки, в который входят «снижение взносов в резервный фонд, а также снижение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности». По данным г-жи Догузовой, соответствующие акты, призванные способствовать беспрерывности функционирования туристического сектора, будут в скором времени одобрены.

Кроме того, глава ведомства засвидетельствовала согласие ведомства рассмотреть прочие финансовые меры поддержки, например, субсидирование трат, вызванных оперативным возвращением туристов из Танзании и Турции. Как известно, 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала ограничение полетов из РФ в указанные страны с 15 апреля по 1 июня. Такое решение было принято по причине усугубления в них эпидемической ситуации. Согласно информации Aviasales, подобный шаг российского правительства спровоцировал рост спроса на авиабилеты из Минска в Анталью на 79 процентов (ист.: «Известия»).

При этом народный избранник Геннадий Онищенко считает необходимым приостановить авиасообщение с Турцией до конца лета текущего года, оставив открытыми лишь полеты по бизнес-вопросам.
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