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Россиянам пора собирать чемоданы
Сегодня в 14:39 Туризм 0 107 Карина Мелова
Как известно, 15 апреля было прекращено авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятного развития эпидемической ситуации. Однако, согласно данным египетских СМИ, вскорости откроются чартерные рейсы в Египет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после своего визита в Каир.
Как уведомил внутренний источник инфогруппы «Турпром» в Каире, в ходе беседы представителей двух государств была рассмотрена точная дата восстановления сообщения по воздуху с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Предположительно, она будет анонсирована до окончания месяца, а полеты начнут совершаться в мае. Доступность в скором времени курортов Египта для туристов из России подтвердил и глава МИД Египта Самех Шукри.
Готовится к открытию и Италия. По словам диппредставителя Италии в России Паскуале Терраччано, это может состояться в День Республики 2 июня (ист.: ТАСС).
Рейсы в Италию, ставшей одной из первых стран массового распространения коронавируса, были отменены в марте 2020 г. До 30 апреля текущего года в Италии ограничен выезд граждан за рубеж. Визитеры из стран Евросоюза обязаны отбыть 5 дней карантина и сдать тест на коронавирус, из большей части иных государств – провести на карантине 14 дней и сдать ПЦР-тест.
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