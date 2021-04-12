Россиянам пора собирать чемоданы

Как известно, 15 апреля было прекращено авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятного развития эпидемической ситуации. Однако, согласно данным египетских СМИ, вскорости откроются чартерные рейсы в Египет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после своего визита в Каир.



Как уведомил внутренний источник инфогруппы «Турпром» в Каире, в ходе беседы представителей двух государств была рассмотрена точная дата восстановления сообщения по воздуху с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Предположительно, она будет анонсирована до окончания месяца, а полеты начнут совершаться в мае. Доступность в скором времени курортов Египта для туристов из России подтвердил и глава МИД Египта Самех Шукри.



Готовится к открытию и Италия. По словам диппредставителя Италии в России Паскуале Терраччано, это может состояться в День Республики 2 июня (ист.: ТАСС).



Рейсы в Италию, ставшей одной из первых стран массового распространения коронавируса, были отменены в марте 2020 г. До 30 апреля текущего года в Италии ограничен выезд граждан за рубеж. Визитеры из стран Евросоюза обязаны отбыть 5 дней карантина и сдать тест на коронавирус, из большей части иных государств – провести на карантине 14 дней и сдать ПЦР-тест.