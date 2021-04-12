Правительство пролонгировало программу туристического кешбэка

По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, Кабмин пролонгировал программу туристического кешбэка и дополнительно готов потратить на это 4,7 миллиарда рублей. Такая информация обнародована на правительственном веб-ресурсе.
В частности, г-н Мишустин провозгласил: «Правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20 % затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране. Вчера мы говорили об этом на оперативном совещании. Выделим дополнительно 4,7 миллиарда рублей на продление этой программы. Она была запущена в прошлом году и пользуется большим спросом. В марте на ее третий этап было направлено еще 2 миллиарда рублей. И этой возможностью уже воспользовались почти 700 000 человек».
Глава Кабмина дал Ростуризму и Минфину распоряжение как можно быстрее разработать необходимые изменения правил выполнения программы.
27 апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова уведомила СМИ о подготовке ведомством инициатив по продлению программы туристического кешбэка на осень и зиму и пояснила, что дополнительные 4,7 млрд руб. от правительства будут потрачены на финансирование путешествий 1 миллиона граждан РФ до 30 июня (ист.: ТАСС).
Кэшбэк безусловно положительно повлиял на мотивацию российский туристов путешествовать по своей стране. В совокупности с ограниченными вариантами поездок за границу, нестабильной ситуацией с коронавирусом, высоким курсом на иностранные валюты – кэшбэк дал возможность вернуть часть средств на отдых, позволяя россиянам не ограничиваться в одной поездке, расширяя границы путешествий.
Можно предположить, что до конца этого года этот фактор будет положительно влиять на развитие внутреннего туризма. В данном случае важно, чтобы представители отрасли добросовестно и лояльно относились к сложившейся ситуации. Так, с закрытием Турции, цены на проживание в популярных у туристов регионах резко выросли, что вызвало недоумение и непонимание у множества потенциальных отпускников. Аналогичная ситуация происходит и с качеством услуг. Как отмечают туристы – «цены растут, а качество остается низким, хотя уже как год все в основном путешествуют по России».
Открытие границ (в случае стабильной ситуации с коронавирусом) вызовет определенный ажиотаж у наших туристов. Все, безусловно, соскучились по тем странам, куда они ежегодно ездили, где у них есть друзья, родственники и т.д. Нельзя отрицать, что если наши представители гостинично-туристской отрасли не начнут уже сегодня менять отношение к туристам, то, конечно же, выбирая между Сочи и Турцией или Алтайским краем и Италией – российские туристы выберут иностранное государство, потому что там за меньшие или аналогичные деньги они получат услуги и отдых высокого качества.
• В 2020 году за два этапа кэшбека было продано туров на 4.7 млрд. рублей, кэшбек которой составил 1.2. млрд рублей. Весной 2021 года объем по программе Путешествуй по России – объем продаж составил 2.5 млрд рублей, бронирование отелей категории 3 * выросло до 72%.
Получить кэшбэк можно только при онлайн бронировании по карте МИР. Карта должна быть оформлена в одном из банков, являющимся участником программы лояльности платежной системы МИР. Условия акции не допускают применение кобейджинговых карт, подключенных к двум системам одновременно (например, карта МИР – Maestro. Оплатить поездку допускается с 18 марта по 15 июня 2021 года. Сама поездка должна проходить в период с 18 марта по 30 июня 2021 года. Кэшбэк сработает, только если вы будете отдыхать в пределах Российской Федерации. При этом в акции участвуют не все отели. Забронировать с кэшбэком можно только туры в определенные гостиницы с сайтов партнеров программы. Как найти эти отели/туры в них и где бронировать. Оплатить полную стоимость выбранного тура нужно с одной карты одним платежом. Продолжительность поездки не должна быть меньше 2-х ночей. Число человек, которые могут поехать одним туром, никак не ограничивается. По одной карте можно получить кэшбэк неограниченное количество. Начисления будут идти за каждый отдельно купленный тур. Величина кэшбэка 20% при максимальной сумме выплаты за одну поездку – 20000 рублей (если ваш тур выйдет дороже 100 тысяч рублей – обратно вы получите только 20 тысяч, не больше). Ростуризм вновь открыл программу с 18 марта по 30 июня 2021 года на туристический кэшбэк. На ТРЕТИЙ этап программы «кэшбэк за туры по России» интересы самостоятельных путешественников учли, и скидки распространяются на просто отели. В проекте постановления говорится, что если запланированный маршрут сорвётся из-за Туристический кэшбэк уже показал свою эффективность в первые два этапа. Он сделал доступнее путешествия по стране для туристов и увеличил загрузку коллективных средств размещения в низкий сезон. Кстати, интересно, что программу «Кэшбэк за туры по России 2021» можно использовать не только для путешествий, но и для реабилитации и восстановления после перенесенной пневмонии, в том числе вирусной этиологии COVID-19. На детский кэшбек планируется возврат до 50% за отдых по России.
Мишустин выделил 2 млрд. рублей на программу продления туристического кэшбека до конца года в 2021 году. По словам главы правительства, выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость около трехсот тысяч туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.