Правительство пролонгировало программу туристического кешбэка

По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, Кабмин пролонгировал программу туристического кешбэка и дополнительно готов потратить на это 4,7 миллиарда рублей. Такая информация обнародована на правительственном веб-ресурсе.



В частности, г-н Мишустин провозгласил: «Правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20 % затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране. Вчера мы говорили об этом на оперативном совещании. Выделим дополнительно 4,7 миллиарда рублей на продление этой программы. Она была запущена в прошлом году и пользуется большим спросом. В марте на ее третий этап было направлено еще 2 миллиарда рублей. И этой возможностью уже воспользовались почти 700 000 человек».



Глава Кабмина дал Ростуризму и Минфину распоряжение как можно быстрее разработать необходимые изменения правил выполнения программы.



27 апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова уведомила СМИ о подготовке ведомством инициатив по продлению программы туристического кешбэка на осень и зиму и пояснила, что дополнительные 4,7 млрд руб. от правительства будут потрачены на финансирование путешествий 1 миллиона граждан РФ до 30 июня (ист.: ТАСС).