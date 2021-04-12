Руководство «Внуково» предупредило о грядущем росте стоимости авиабилетов

Ссылаясь на совладельца и председателя совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково» Виталия Ванцева, компания РБК уведомляет о скором поднятии цен на авиабилеты до уровня показателей 2019 года с дальнейшим повышением в 2022 году.



По данным предпринимателя, средняя стоимость перелета по одним и тем же направлениям в прошлом году существенно снизилась, если сравнивать с 2019 г. Как заметил г-н Ванцев, лизинговые платежи авиаперевозчиков по иностранным воздушным суднам совершаются в долларах, при этом рубль на 15–20 процентов «ослабел» относительно доллара. Кроме того, сегодня керосин обходится авиакомпаниям дороже.



«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», – заявил совладелец «Внуково» и акцентировал внимание на необходимости плавного поднятия стоимости билетов для сохранности пассажиропотока.



Согласно прошлогодней статистике, загруженность рейсов аэропорта уменьшилась до 12,6 миллиона пассажиров, то есть на 48 %. В течение периода пандемии компания потеряла свыше 130 миллиардов рублей. По утверждению агрегаторов, рост стоимости авиабилетов стимулирует также развитие внутреннего туризма.