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Руководство «Внуково» предупредило о грядущем росте стоимости авиабилетов

29 апреля в 11:34 Туризм 0 266 Карина Мелова
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Ссылаясь на совладельца и председателя совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково» Виталия Ванцева, компания РБК уведомляет о скором поднятии цен на авиабилеты до уровня показателей 2019 года с дальнейшим повышением в 2022 году.

По данным предпринимателя, средняя стоимость перелета по одним и тем же направлениям в прошлом году существенно снизилась, если сравнивать с 2019 г. Как заметил г-н Ванцев, лизинговые платежи авиаперевозчиков по иностранным воздушным суднам совершаются в долларах, при этом рубль на 15–20 процентов «ослабел» относительно доллара. Кроме того, сегодня керосин обходится авиакомпаниям дороже.

«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», – заявил совладелец «Внуково» и акцентировал внимание на необходимости плавного поднятия стоимости билетов для сохранности пассажиропотока.

Согласно прошлогодней статистике, загруженность рейсов аэропорта уменьшилась до 12,6 миллиона пассажиров, то есть на 48 %. В течение периода пандемии компания потеряла свыше 130 миллиардов рублей. По утверждению агрегаторов, рост стоимости авиабилетов стимулирует также развитие внутреннего туризма.
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