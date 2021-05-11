Оперштаб не подтвердил отмену рейсов в Турцию до конца июня

Ссылаясь на оперштаб, агентство «РИА Новости» заявило о неправдивости сведений о решении властей Российской Федерации пролонгировать действие ограничений на полеты в Турцию до 30 июня



Так, представитель штаба подчеркнул: «Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня». Ранее сообщалось о принятии на тот момент еще не одобренного решения.



Вдобавок незадолго перед этим авиаперевозчик «Аэрофлот» анонсировал прекращение продажи билетов в Турцию до конца июня, кроме 2 полетов в неделю, разрешение на которые выдал оперштаб (ист.: «Ведомости»). В компании акцентировали внимание на зависимости от решений оперштаба по ограничениям сообщения по воздуху.



Напомним: 15 апреля авиакомпании РФ прекратили выполнять регулярные и чартерные рейсы в Турцию и Танзанию вследствие обострения эпидемической ситуации в названных государствах. Такое положение вещей сохранится до 1 июня. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о намерении России послать делегатов в Турцию с целью оценивания возможности восстановить авиасообщение с этой страной.