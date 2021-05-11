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Оперштаб не подтвердил отмену рейсов в Турцию до конца июня

18 мая в 12:03 Туризм 0 258 Карина Мелова
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Ссылаясь на оперштаб, агентство «РИА Новости» заявило о неправдивости сведений о решении властей Российской Федерации пролонгировать действие ограничений на полеты в Турцию до 30 июня

Так, представитель штаба подчеркнул: «Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня». Ранее сообщалось о принятии на тот момент еще не одобренного решения.

Вдобавок незадолго перед этим авиаперевозчик «Аэрофлот» анонсировал прекращение продажи билетов в Турцию до конца июня, кроме 2 полетов в неделю, разрешение на которые выдал оперштаб (ист.: «Ведомости»). В компании акцентировали внимание на зависимости от решений оперштаба по ограничениям сообщения по воздуху.

Напомним: 15 апреля авиакомпании РФ прекратили выполнять регулярные и чартерные рейсы в Турцию и Танзанию вследствие обострения эпидемической ситуации в названных государствах. Такое положение вещей сохранится до 1 июня. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о намерении России послать делегатов в Турцию с целью оценивания возможности восстановить авиасообщение с этой страной.
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