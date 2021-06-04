В России ожидается появление еще одного лоукостера

На проводимом в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) глава Министерства транспорта Российской Федерации Виталий Савельев объявил об основании в государстве дополнительной бюджетной авиакомпании.



«Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который также поможет улучшению мобильности населения и существенно удешевит перевозки», – уведомил министр и подчеркнул популярность сервиса авиаперевозок, особенно когда речь идет об обхвате территории 17,3 миллиона километров.



По словам г-на Савельева, услугами низкотарифного авиаперевозчика «Победа» в минувшем году воспользовались свыше 9 миллионов человек.



Прежде, ссылаясь на источник, «Ведомости» сообщали, что основанный бизнесменом Владиславом Филевым холдинг S7 Group может открыть новую бюджетную авиакомпанию в РФ, в связи с чем в Минтрансе для рассмотрения данного вопроса сформирована рабочая группа при участии представителей S7, «вопросом занимается гендиректор группы Антон Еремин».