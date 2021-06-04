Главная > Туризм

В России ожидается появление еще одного лоукостера

3 июня в 12:52 Туризм 0 265 Карина Мелова
1 Изображение

На проводимом в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) глава Министерства транспорта Российской Федерации Виталий Савельев объявил об основании в государстве дополнительной бюджетной авиакомпании.

«Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который также поможет улучшению мобильности населения и существенно удешевит перевозки», – уведомил министр и подчеркнул популярность сервиса авиаперевозок, особенно когда речь идет об обхвате территории 17,3 миллиона километров.

По словам г-на Савельева, услугами низкотарифного авиаперевозчика «Победа» в минувшем году воспользовались свыше 9 миллионов человек.

Прежде, ссылаясь на источник, «Ведомости» сообщали, что основанный бизнесменом Владиславом Филевым холдинг S7 Group может открыть новую бюджетную авиакомпанию в РФ, в связи с чем в Минтрансе для рассмотрения данного вопроса сформирована рабочая группа при участии представителей S7, «вопросом занимается гендиректор группы Антон Еремин».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Последний рывок до завершения «СП – 2»

3 июня в 14:24 Экономика

ВТБ предложит ипотеку на ИЖС

3 июня в 13:51 Ипотека

ТПП предлагает пролонгировать кредитование бизнеса под 3 процента

3 июня в 11:42 Банки и кредитование

Спикер СФ не поддержала обязательную вакцинацию от коронавируса

2 июня в 14:32 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Правительство утвердило проект соглашения о сотрудничестве государств СНГ в области занятости населения Роспотребнадзор рекомендует перенесшим коронавирус ставить прививки В столице подняли возрастной лимит для получения пособия при рождении ребенка Яиц хватит на всех! Россия поддержит Белоруссию в случае введения Евросоюзом санкций

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru