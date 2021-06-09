В РФ идет борьба с «серым» туризмом

Ростуризм начал активную борьбу с «серым» туризмом, способствуя отмене рейсов на известные заграничные курорты, такие как Кипр. Складывается ситуация, когда страна открыта для граждан РФ, однако обычные рейсы в этом направлении аннулированы. Остаются лишь грузопассажирские, чем спешат воспользоваться туристические операторы для отправки своих клиентов.



Однако Росавиация «освежила в памяти» авиакомпаний тот факт, что запрещено на нерегулярных грузопассажирских рейсах доставлять организованные группы туристов. Ростуризму было рекомендовано повлиять на туроператоров, в связи с чем ведомство акцентировало внимание компаний на том, что они будут отвечать перед клиентами за несоблюдение договора по части качества оказанных услуг.



Согласно изданию «Ъ», туры на Кипр, например, доступны с апреля, в то же время 5–6 июня допуски для авиаперевозчиков на некоторые рейсы были отменены. Вследствие этого туроператоры подняли цены на туры. Так, стоимость туров на Кипр увеличилась в 1,5 раза.



В настоящее время, по данным оперштаба, россияне могут посещать 43 государства, среди которых Египет (Каир), Греция, Хорватия, Марокко и др. по этим направлениям курсируют обычные и грузопассажирские рейсы, при этом наблюдается ограничение спроса из-за высокой цены, обусловленной нечастыми вылетами.