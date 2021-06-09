В РФ идет борьба с «серым» туризмом

Ростуризм начал активную борьбу с «серым» туризмом, способствуя отмене рейсов на известные заграничные курорты, такие как Кипр. Складывается ситуация, когда страна открыта для граждан РФ, однако обычные рейсы в этом направлении аннулированы. Остаются лишь грузопассажирские, чем спешат воспользоваться туристические операторы для отправки своих клиентов.
Однако Росавиация «освежила в памяти» авиакомпаний тот факт, что запрещено на нерегулярных грузопассажирских рейсах доставлять организованные группы туристов. Ростуризму было рекомендовано повлиять на туроператоров, в связи с чем ведомство акцентировало внимание компаний на том, что они будут отвечать перед клиентами за несоблюдение договора по части качества оказанных услуг.
Согласно изданию «Ъ», туры на Кипр, например, доступны с апреля, в то же время 5–6 июня допуски для авиаперевозчиков на некоторые рейсы были отменены. Вследствие этого туроператоры подняли цены на туры. Так, стоимость туров на Кипр увеличилась в 1,5 раза.
В настоящее время, по данным оперштаба, россияне могут посещать 43 государства, среди которых Египет (Каир), Греция, Хорватия, Марокко и др. по этим направлениям курсируют обычные и грузопассажирские рейсы, при этом наблюдается ограничение спроса из-за высокой цены, обусловленной нечастыми вылетами.
Возможное аннулирование грузопассажирских рейсов на популярные зарубежные курорты Кипр и Тунис вызывает у меня двоякое ощущение. С одной стороны, я полностью понимаю туроператоров, которые, не имея возможности продавать туры в Турцию и организовывать чартеры в Египет, ищут любые лазейки, чтобы предоставить возможность отдохнуть своим клиентам и получить определенную прибыль за весенне-летний период. Нельзя не понять и туристов, которые готовы пользоваться любыми возможностями попасть на зарубежные курорты, в том числе по возможности сэкономив.
Позиция Росавиации понятна – никто не хочет нести ответственность за возможные авиакатастрофы или какие-либо неприятные ситуации, связанные со здоровьем туристов, особенно, в ситуации, когда страны, в которые направляются россияне не имеют в настоящий момент регулярного авиасообщения с нашей страной.
В данной ситуации я на стороне туроператоров, которые стараются «выжить» на обрушившемся рынке туруслуг. С учетом того, что Кипр и Тунис готовы принимать туристов и уровень заболевания коронавирусом в этих странах невысокий, не вижу предпосылок государства ограничивать вылеты наших туристов туда. Однако туристы и туроператоры должны понимать все риски, которые сопутствуют данным путешествиям, в случае запрета на осуществление грузопассажирских перевозок.
Отмена же рейсов, либо увеличение объемов грузов, чтобы завуалировать полную загрузку салона пассажирами, приведет к очередному росту цен на данные направления, а также в другие страны. Ситуация с закрытием Турции показала, что стало только хуже. Выросли цены на курортах России, на таких направлениях как: Греция, Куба и т.д. Чем больше стран будет полностью закрыто – тем меньше возможностей будет у россиян для отдыха в этом году.
Сложившаяся ситуация связана с тем, что со многими странами не возобновлено авиасообщение и они закрыты для поездок, желанием туристов в летний период отдохнуть по бюджетной цене растет, а туроператорам хочется успеть вернуть отдых тем россиянам, которые не смогли улететь в 2020 году. При закрытом авиасообщении между странами разрешаются некоторые грузопассажирские рейсы, которые предназначены для перевозки различных грузов, которые также доступны только иностранным гражданам, для возвращения соотечественников на Родину, при воссоединении с семьей, для лечения, на работу и другим категориям.
Росавиация и Ростуризм ранее уже предупреждали авиакомпании о запрете перевозить организованных туристов на грузопассажирский рейсах и установленных ограничениях в случае выявления фактов продажи таких билетов в составе турпакетов.
Нарушения приводят к сопутствующим рискам, которые заключаются в том, что туристы могут не получить услугу, а туроператоры понесут большие убытки в случае продажи билетов в закрытые страны, авиакомпании лишатся права осуществлять перевозки. Список закрытых стран определяет оперштаб по профилактике завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. В данном случае ответственность за ненадлежащее оказание услуг и нарушения перед клиентами будет лежать на туристических операторах. Основные нарушения связаны рейсами на Кипр и в Тунис, где пока авиасообщение не возобновлено. Очень часто туристы не знают, что летят на грузопассажирском рейсе, так как туроператоры скрывают это, предлагая более дешевые цены. При отмене рейса, отказе во взлете, посадке туристы имеют право возвратить деньги за путевку, так как туроператору запрещено формирование такого турпродукта, а условия перевозки должны быть не только дешевыми, но и безопасными. Возобновление туристского сообщения и транспортного – это две большие разницы. Сегодня около 30 восстановленных транспортных сообщений, но только пять могут официально провозить туристов. С 10 июня Россия открывает регулярное авиасообщение с восемью зарубежными странами: Австрией, Ливаном, Венгрией, Маврикием, Люксембургом, Хорватией и Марокко, а также чартерное – с Албанией. При этом лишь некоторые из открывающихся стран готовы принимать наших туристов.