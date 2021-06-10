Главная > Туризм

Сегодня восстанавливается сообщение по воздуху РФ с 8 странами

Сегодня в 12:19 Туризм 0 107 Карина Мелова
1 Изображение

Сегодня, 10 июня, Российская Федерация восстанавливает регулярное сообщение по воздуху с такими странами: Венгрия, Австрия, Хорватия, Люксембург, Ливан, Маврикий и Марокко. Кроме того, снова запускаются чартерные рейсы в Албанию. В то же время вырастет число рейсов из России в Египет, Грецию, Катар, Сербию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Узбекистан и Таджикистан (ист.: «Ъ»).

Напомним, рейсы были отменены в марте прошлого года в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в мире. В мае 2021 г. оперативный штаб РФ дал разрешение на возобновление авиасообщения.

В соответствии со статистикой Росавиации, авиаперевозчикам в России удалось в мае нарастить пассажиропоток в 9,2 раза, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года. «По оперативным данным, в мае российские перевозчики обслужили 8,78 млн пассажиров, пассажирооборот составил 17,8 млрд пассажирокилометров», – уведомляет веб-ресурс Росавиации. Лидером по перевозкам, как и прежде, остается компания «Аэрофлот». За ним следуют «Сибирь», «Победа», «Уральские авиалинии» и «Россия».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Мурашко взывает к наращиванию темпов формирования популяционного иммунитета к Covid-19

Сегодня в 13:11 Медицина

Стало известно о месте встречи Путина и Байдена

Сегодня в 11:40 Внешняя политика

Лавров: дедолларизация в России не предполагает полного отказа от этой валюты

9 июня в 14:19 Финансы

Россия – больше не «газовая королева»?

9 июня в 13:14 Экономика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

ВТБ предложит ипотеку на ИЖС Последний рывок до завершения «СП – 2» Набиуллина: наращивание темпов инфляции в РФ станет препятствием для экономического развития Обвал биткойна из-за публикации Илона Маска Греф от саммита глав США и РФ многого не ждет

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru