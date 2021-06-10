Сегодня восстанавливается сообщение по воздуху РФ с 8 странами

Сегодня, 10 июня, Российская Федерация восстанавливает регулярное сообщение по воздуху с такими странами: Венгрия, Австрия, Хорватия, Люксембург, Ливан, Маврикий и Марокко. Кроме того, снова запускаются чартерные рейсы в Албанию. В то же время вырастет число рейсов из России в Египет, Грецию, Катар, Сербию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Узбекистан и Таджикистан (ист.: «Ъ»).



Напомним, рейсы были отменены в марте прошлого года в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в мире. В мае 2021 г. оперативный штаб РФ дал разрешение на возобновление авиасообщения.



В соответствии со статистикой Росавиации, авиаперевозчикам в России удалось в мае нарастить пассажиропоток в 9,2 раза, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года. «По оперативным данным, в мае российские перевозчики обслужили 8,78 млн пассажиров, пассажирооборот составил 17,8 млрд пассажирокилометров», – уведомляет веб-ресурс Росавиации. Лидером по перевозкам, как и прежде, остается компания «Аэрофлот». За ним следуют «Сибирь», «Победа», «Уральские авиалинии» и «Россия».