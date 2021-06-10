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В РФ будут доступны билеты на поезд для семей с детьми в рамках льготной программы

Сегодня в 13:24 Туризм 0 164 Карина Мелова
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По словам представителя пресс-службы правительства, отныне родители с детьми смогут приобрести билеты на поезд дальнего следования по территории РФ на льготных условиях. Сообщается, что глава Кабмина Михаил Мишустин уже подписал постановление о порядке субсидирования новой программы. Для выполнения этой задачи из федерального бюджета выделяется свыше 1,3 миллиарда рублей (ист.: «Ведомости»).

Льготный тариф будет применяться к путешествиям в купейном вагоне и действовать для всех семей с детьми в возрасте младше 18 лет. Билеты по сниженной цене как для самостоятельных путешествий, так и для целей организованного туризма, можно будет купить на поезда, следующие в любом направлении. «Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50 % его стоимости в плацкартном вагоне», – уточнили в правительстве.

Программа туристического кешбэка для детей, запущенная в ночь с 24 на 25 мая, позволяет родителям получить компенсацию половины стоимости путевки в детский лагерь отдыха, однако не более 20 тысяч рублей, при этом оплата путевки должна быть произведена через банковскую карту «Мир». Кешбэк на эту карту придет в течение 5 рабочих дней. Действие программы закончится 20 сентября.
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