Самолеты из РФ могут полететь в Турцию уже в июле

Ссылаясь на свои источники, «Интерфакс» и Forbes уведомляют о вероятности восстановления штабом по борьбе с коронавирусом в РФ сообщения по воздуху с Турцией с 1 июля.



В частности, обсуждается запуск 7 рейсов в неделю из России в республику. В течение примерно 10 дней авиаперевозчики должны будут составить график и подготовить воздушные суда. При этом в данный момент финальное решение по данному вопросу не принято. Также неизвестно количество авиакомпаний, которые смогут отправлять самолеты в Турцию. По словам источника, учитывая актуальную эпидемиологическую обстановку в РФ, сейчас «представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели стабилизировались».



Напомним, 15 апреля авиасообщение России с Турцией было «поставлено на паузу» в связи со стремительным скачком заболеваемости коронавирусом в республике. 17 июня в Анталью отправилась делегация российских экспертов для анализа ситуации с коронавирусом в стране и возможности возобновления рейсов в этом направлении. Сообщается, что туроператоры просили восстановить сообщение России с популярными среди туристов государствами, в том числе и с Турцией.