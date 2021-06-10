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Самолеты из РФ могут полететь в Турцию уже в июле

18 июня в 14:17 Туризм 0 255 Карина Мелова
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Ссылаясь на свои источники, «Интерфакс» и Forbes уведомляют о вероятности восстановления штабом по борьбе с коронавирусом в РФ сообщения по воздуху с Турцией с 1 июля.

В частности, обсуждается запуск 7 рейсов в неделю из России в республику. В течение примерно 10 дней авиаперевозчики должны будут составить график и подготовить воздушные суда. При этом в данный момент финальное решение по данному вопросу не принято. Также неизвестно количество авиакомпаний, которые смогут отправлять самолеты в Турцию. По словам источника, учитывая актуальную эпидемиологическую обстановку в РФ, сейчас «представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели стабилизировались».

Напомним, 15 апреля авиасообщение России с Турцией было «поставлено на паузу» в связи со стремительным скачком заболеваемости коронавирусом в республике. 17 июня в Анталью отправилась делегация российских экспертов для анализа ситуации с коронавирусом в стране и возможности возобновления рейсов в этом направлении. Сообщается, что туроператоры просили восстановить сообщение России с популярными среди туристов государствами, в том числе и с Турцией.
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