Самолеты «Победы» вновь полетят в Даламан и Бодрум

Сегодня, 25 июня, российский лоукостер «Победа» анонсировал возобновление рейсов из столицы Российской Федерации в такие турецкие города, как Даламан и Бодрум. Первый самолет после длительной паузы полетит 1 августа (ист.: «Известия»).



В частности, сообщение авиаперевозчика гласит: «Лоукостер «Победа» с 1 августа возобновляет программу полетов в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы [аэропорт «Внуково»]». Компания планирует совершать 3 рейса в неделю в Бодрум и 4 полета в неделю в Даламан. Все желающие уже могут приобрести билеты онлайн на официальном веб-сайте компании.



Прежде перевозчик уведомлял о возобновлении рейсов в Анталью и Газипашу из Москвы с 1 июля. Кроме того, 2 августа S7 открывает прямые рейсы из российской столицы в Бодрум, а 5 августа – из Новосибирска в Анталью. Известно, что на данном этапе в Турцию (на курорты Бодрума, Даламана и Антальи) на регулярной и чартерной основе летают и воздушные суда компании Azur Air.



Напомним, авиасообщение России с Турцией было поставлено на паузу 15 апреля в связи со стремительным обострением в этой стране эпидемиологической ситуации на фоне коронавирусной инфекции.