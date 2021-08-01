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Российскому туризму быть!

30 июля в 11:36 Туризм 0 529 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной СМИ главой Ростуризма Зариной Догузовой, за первые 6 месяцев текущего года внутренний туризм в РФ на 95 процентов возродился относительно уровня до начала пандемии Covid-19. По мнению главы ведомства, это отличные результаты и до конца года можно ожидать полноценного восстановления отрасли.

В частности, г-жа Догузова поделилась такими сведениями: «По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек [останавливались в отелях хотя бы на одну ночь], что на 85 % больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5 % меньше доковидного 2019 года».

Кроме упомянутых внутренних туристов, за минувшие полгода 49 миллионов туристов перемещались по территории государства, не проживая в отелях. Наиболее популярными оказались такие регионы, как столица и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Татарстан, Башкирия, Свердловская, Нижегородская и Ростовская области, Алтай, Карелия и Дагестан.

Как сообщает Зарина Догузова, на Черноморском побережье в 2021 году прогнозируется опережение итогов 2019 г. на 10–15 %.

Помимо прочего, сегодня отмечается плавное налаживание выездного туризма.
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