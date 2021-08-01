Отдыхающим в Турции россиянам посоветовали подготовиться к эвакуации

Генеральное консульство России в Турции посоветовало отдыхающим из РФ быть готовыми при необходимости эвакуироваться из огнеопасных регионов, при этом уведомляется об отсутствии пострадавших при возгорании лесов среди российских граждан (ист.: «Известия»).



Как известно, лесные возгорания в республике нанесли вред более сорока населенным пунктам, среди которых Анталья, Адана, Бодрум, Мугла, Османие, Кютахье, Мармарис, Мерсин и Кайсери.



На данном этапе локализованы 57 очагов возгорания из 71. 4 человека погибли.



29 июля политический лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о принятии всех возможных мер с целью тушения лесных возгораний. При этом власти республики внимательно следят за ситуацией и с уверенностью говорят об отсутствии опасности для отдыхающих.



Для туристов в Мармарисе, которые сейчас не имеют возможности находиться в отеле, установили на центральной площади города палатки с водой и едой. Отдыхающим в Анталье рекомендуют оставаться в отеле.