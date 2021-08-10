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Самолеты из РФ опять полетят в Доминикану, Молдавию и Бахрейн

9 августа в 11:44 Туризм 0 350 Карина Мелова
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Согласно уведомлению оперативного штаба по борьбе с Covid-19, 9 августа восстанавливается сообщение по воздуху между РФ и Доминиканой, Бахрейном и Молдавией. При этом все вылеты в названных направлениях будут совершаться из аэропортов столицы.

В течение недели из Москвы в Бахрейн будут выполняться 2 рейса, из Москвы в Ла-Роману, Пуэрто-Плата и Пунта-Кану (Доминикана) – 3 рейса, из Москвы в Кишинев – также 3 рейса. С 9 августа вместо одного 3 раза в неделю будут выполняться регулярные авиаперевозки на взаимной основе из российской столицы в Дамаск (Сирия). Помимо прочего, отныне по 5 раз в неделю воздушные суда из РФ будут отправляться в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

С 28 июля российские самолеты летают во Францию и Чехию. 8 июля аннулирован запрет 2015 года на чартерные рейсы на египетские курорты.

В данный момент туристы из России по воздуху могут отправиться в 50 стран.
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