«Аэрофлот» спрогнозировал стоимость авиабилетов

В ходе беседы с сотрудником телевизионного канала «Россия-24» в пятницу, 13 августа, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил о предстоящей нестабильности, но при этом сбалансированности стоимости авиабилетов.



В частности, он сообщил следующую информацию: «Не могу сказать, что они [цены на авиасообщение] будут стабильными, растет [цена на] авиатопливо, растет спрос по определенным направлениям, поэтому я бы сказал, что цены будут сбалансированными».



По мнению г-на Полубояринова, уровень стоимости перелетов в России является нормальным. «Никакие убытки или проблемы от пандемии туда переложить невозможно, слишком большой объем предложения», – заверил глава «Аэрофлота».