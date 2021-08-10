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«Аэрофлот» спрогнозировал стоимость авиабилетов

Сегодня в 13:19 Туризм 0 171 Карина Мелова
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В ходе беседы с сотрудником телевизионного канала «Россия-24» в пятницу, 13 августа, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил о предстоящей нестабильности, но при этом сбалансированности стоимости авиабилетов.

В частности, он сообщил следующую информацию: «Не могу сказать, что они [цены на авиасообщение] будут стабильными, растет [цена на] авиатопливо, растет спрос по определенным направлениям, поэтому я бы сказал, что цены будут сбалансированными».

По мнению г-на Полубояринова, уровень стоимости перелетов в России является нормальным. «Никакие убытки или проблемы от пандемии туда переложить невозможно, слишком большой объем предложения», – заверил глава «Аэрофлота».
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