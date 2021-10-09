Есть надежда на скорое обоюдное с ЕС признание сертификатов вакцинации от Covid-19

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва надеется на обоюдное признание сертификатов о вакцинации от Covid-19 в ближайшем будущем.



Так, 8 октября пресс-секретарь президента РФ сообщил: «Мы знаем, что идут контакты. Были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма. Работа ведется в конструктивном ключе, поэтому мы надеемся, что уже скоро будет результат. Это главное».



Песков говорит также о важности ведения этого диалога для избавления от излишних препятствий на пути перемещения граждан: «Мы считаем, что взаимное признание акта вакцинации, факта вакцинации чрезвычайно важно, и оно должно быть формализовано».