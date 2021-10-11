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РФ приняла участие в виртуальных переговорах с ЕС по вопросу обоюдного признания сертификатов о вакцинации

13 октября в 12:37 Туризм 0 363 Карина Мелова
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Российская Федерация приняла участие в очередной встрече с Евросоюзом в виртуальном формате, в ходе которой был рассмотрен вопрос обоюдного признания сертификатов о вакцинации от Covid-19. Согласно уведомлению пресс-службы Министерства здравоохранения РФ, в будущем ожидается организация ряда двусторонних консультаций с целью утверждения ключевых параметров по признанию документов.

В частности, в сообщении идет речь о следующем: «Продолжается переговорный процесс по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом. Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации».

В прошлом месяце Минздрав РФ представил на рассмотрение представительства Европейского союза документы, которые во время минувшей встречи запросил медицинский регулятор ЕС. Предпринимаемые в сфере взаимного признания сертификатов меры призваны облегчить перемещение россиян в Европе и наоборот (ист.: ТАСС).
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