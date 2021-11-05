Восстанавливается сообщение по воздуху между Россией и Австрией

Согласно датируемому 5 ноября уведомлению Магнуса Бруннера, статс-секретаря Министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии, 9 ноября будут сняты ограничения на сообщение по воздуху между Австрией и РФ.



Г-н Бруннер полагает, что введенные в минувшем году на фоне эпидемии коронавируса ограничения выявили важность авиасообщений в течение тяжелого периода. Поддерживая восстановление авиасообщения между Австрией и Россией, он сказал: «Поэтому я хочу поблагодарить Минтранс России за хорошее сотрудничество».



«9 ноября все ограничения на полеты между Австрией и Россией с российской стороны будут сняты. Австрия также снимает взаимные ограничения», – гласит обнародованное заявление Бруннера. По мнению статс-секретаря министерства, налаживание сообщения по воздуху между двумя государствами при условии соблюдения необходимых правил въезда и санитарных норм выполняет очень важную роль в отстраивании авиационного сектора, а также экономики и социальных отношений на международном уровне.



«Настало время вернуть доверие пассажиров. Мы должны показать, что надежное авиасообщение между Австрией и Россией может быть обеспечено» – подчеркнул он.