Возможно, уже этой весной российские туристы смогут посетить Евросоюз

Ссылаясь на руководство Европейской туристической комиссии, «Известия» рассказали о надежде Европейского союза восстановить в текущем году посещаемость туристами стран ЕС благодаря высокому уровню вакцинации (83,7 % взрослых людей), действенным мерам борьбы с ковидом, а также введению «зеленых паспортов».



В соответствии с обнародованными Европейской комиссией 25 декабря новыми рекомендациями по поездкам, 10 января государства в составе объединения начнут пускать туристов, привитых одобренными ЕС и ВОЗ препаратами. Кроме того, ЕС смогут посещать люди, которые перенесли Covid-19 в течение 6 месяцев до поездки.



Как уведомили в Еврокомиссии, россиянам также будет предоставлена такая возможность. В данный момент обсуждаются детали. По словам Эдуардо Сантандера, директора Европейской туристической комиссии, решающую роль сыграет одобрение Всемирной организацией здравоохранения препарата российского производства «Спутник V».



«74 % поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия – лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», – подчеркнул Сантандер.



По мнению главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, «Спутник V» может получить одобрение в первом квартале 2022 г. после поступления полного досье о препарате.