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ЕС определился с единым для всех сроком действия международных сертификатов о вакцинации

Сегодня в 12:55 Туризм 0 161 Карина Мелова
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Как уведомила во вторник, 1 февраля, Европейская комиссия, Евросоюз установил единый для всех государств срок действия сертификатов о вакцинации для заграничных путешествий. Он будет длиться 9 месяцев с момента введения II дозы прививочного препарата.

Так, заявление Еврокомиссии гласит: «С сегодняшнего дня зеленый цифровой ковид-сертификат будет действовать девять месяцев для тех, кто прошел полный цикл вакцинации». при этом подчеркивается, что указанный унифицированный срок не распространяется на бустерные дозы. Применительно к периоду действия сертификатов о введении бустерной дозы разные члены ЕС устанавливают свои правила (ист.: ТАСС).
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