ЦБ РФ планирует сдерживание роста потребительского кредитования

Банк России планирует ввести ограничительные меры для сдерживания роста потребкредитования. Об этом журналистам заявила в ходе экономического форума зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.



Она сказала: «Нужно посмотреть динамику, и если динамика будет продолжаться в таком ускоренном темпе, то – да. Кроме того, осенью вступит в силу показатель долговой нагрузки (ПДН), будем его использовать в этих же целях».



Регулятор уже неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования, а также долговой нагрузки на заемщиков в данном сегменте. При этом в Центробанке не исключают возможности введения с октября 2019 ограничительных мер, направленных на снижение долговой нагрузки.



Юдаева ранее заявляла, что кредитными организациями предоставляются данные оценки долговой нагрузки заемщиков (payment-to-income, PTI).



Годовой прирост потребкредитования составляет в РФ по данным на 1 марта 23,7%, что значительно опережает рост номинальных доходов и заработной платы.