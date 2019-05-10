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ЦБ РФ планирует сдерживание роста потребительского кредитования

17 мая в 13:14 Банки и кредитование 0 672 Васильева Елена
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Банк России планирует ввести ограничительные меры для сдерживания роста потребкредитования. Об этом журналистам заявила в ходе экономического форума зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

Она сказала: «Нужно посмотреть динамику, и если динамика будет продолжаться в таком ускоренном темпе, то – да. Кроме того, осенью вступит в силу показатель долговой нагрузки (ПДН), будем его использовать в этих же целях».

Регулятор уже неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования, а также долговой нагрузки на заемщиков в данном сегменте. При этом в Центробанке не исключают возможности введения с октября 2019 ограничительных мер, направленных на снижение долговой нагрузки.

Юдаева ранее заявляла, что кредитными организациями предоставляются данные оценки долговой нагрузки заемщиков (payment-to-income, PTI).

Годовой прирост потребкредитования составляет в РФ по данным на 1 марта 23,7%, что значительно опережает рост номинальных доходов и заработной платы.
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