Первоначальный взнос для ипотеки в сельской местности будет снижен

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил готовность обсуждать с Центробанком снижение размера первоначального взнося по ипотеке для сельской местности.



В своем выступлении в ходе форума сельских депутатов «Единой России» премьер сказал: «Естественно, мы с коллегами из Центрального банка такое обсуждение проведем, имею ввиду и ту идею, которую вы озвучили здесь по первоначальному взносу, по его снижению. Хотя 20% – это не очень много, но для села это может быть очень большая сумма, такая малоподъемная».



Медведев также заявил о вступлении в финальную стадию процесса подготовки государственной программы развития села.



Он сказал: «Мы сейчас доводим эту работу до финального завершения». Премьер-министр также напомнил о двух действовавших в последние годы программах, создавших определенную базу в данной сфере. Он подчеркнул, что новая программа будет не только развивать уже созданную базу, но и обеспечит значительный прогресс в развитии сельской местности.



Глава кабмина сказал: «Мы должны сохранить отдельный инструмент развития села, сохранить возможности для того, чтобы село развивалось по понятным для всех нас законам, чтобы жизнь там была нормальная, комфортная, и чтобы на селе продолжали оставаться молодые специалисты». Медведев также отметил, что совершенно неважно, как будет называться новый документ: нацпроектом или госпрограммой.



Он резюмировал: «Можем назвать, как угодно. Главное, чтобы там были работающие механизмы, которые реально будут работать, и, естественно, были деньги».