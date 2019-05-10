ЦБ: на конец прошедшего года выявлено два банка, вовлеченные в сомнительные финансовые операции

Только два из всех российских банков по данным на конец 2018 года имели явные признаки вовлеченности в ведение сомнительных операций. Об этом в своем выступлении в Госдуме рассказал заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.



Количество банков, вовлеченных в подобную деятельность, снизилось с 2016 года в 30 раз.



Скобелкин сказал: «По нашим оценкам, лишь два банка к концу 2018 года имели признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций. В 2017 году таких банков было шесть, а в конце 2016 года – 60».