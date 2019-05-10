Максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ снижена до 7,45%

Уровень средней максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков, которые привлекают самый значительный объем депозитов физических лиц, снижен во II декаде мая до 7,45%. Об этом сказано в материалах ЦБ РФ.



Уровень ставки в предыдущей декаде текущего месяца, по данным Центробанка, составлял 7,52%.



Мониторинг ставок проводится Центробанком на основе данных следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, а также банк «ФК Открытие».