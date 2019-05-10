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Максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ снижена до 7,45%

Сегодня в 17:42 Банки и кредитование 0 64 Васильева Елена
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Уровень средней максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков, которые привлекают самый значительный объем депозитов физических лиц, снижен во II декаде мая до 7,45%. Об этом сказано в материалах ЦБ РФ.

Уровень ставки в предыдущей декаде текущего месяца, по данным Центробанка, составлял 7,52%.

Мониторинг ставок проводится Центробанком на основе данных следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, а также банк «ФК Открытие».
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