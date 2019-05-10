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Участники микрофинансового рынка выступают за поэтапное повышение требований
28 мая в 16:47 Банки и кредитование 0 271 Иван Тихонов
СРО «МиР» направила на рассмотрение ГД, ЦБ и Совфеда письмо с альтернативными предложениями по регулированию микрофинансового рынка. Микрофинансистам не по душе резкое повышение требований к ним по части запрета выдачи кредитов под залог недвижимого имущества, требований к капиталу и удвоения минимального порога инвестирования в МФК для физлиц.
В профессиональном сообществе предлагают поэтапное повышение требований. В частности, микрофинансисты считают целесообразным плавное повышение минимального размера собственного капитала до уровня 5 млн рублей; достичь такого порога компании должны не через год после вступления в силу закона, а через пять лет. Вдобавок, чрезмерна и мера по повышению порога инвестиций к физлицам с 1.5 до 3 млн рублей.
Вместо существующих инициатив участники рынка предлагают создать рейтинг МФК, который нужно подтверждать ежегодно, пишет «Ъ». Займы под залог недвижимости рационально разрешить выдавать на сумму более 50% от кадастровой стоимости жилья, а привлекать средства - только не менее чем от простых незащищенных инвесторов.
В СРО «МиР» указывают на то, что при резком повышении требований рынок могут покинуть две трети компаний.
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