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Банк России протестировал новое защитное покрытие на купюрах в 100 рублей

28 мая в 16:32 Банки и кредитование 0 231 Васильева Елена
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Центробанк опробовал несколько вариантов лакового защитного покрытия на 100-рублевых купюрах, определив, какое из них демонстрирует лучший по износостойкости результат. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.

Он сказал: «Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия. Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80% банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект».

Эта же технология лакирования применялась и для банкнот номиналом в 200 рублей.

Демиденко заявил, что использованное покрытие практически неощутимо, однако значительно повышает износостойкость банкнот. Такое увеличение срока их использования в три-четыре раза превышает затраты на технологию производства.

В текущем году запланировано лакирование трети выпускаемых купюр достоинством в 100 рублей.
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