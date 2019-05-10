|
Банк России протестировал новое защитное покрытие на купюрах в 100 рублей
28 мая в 16:32 Банки и кредитование 0 231 Васильева Елена
Центробанк опробовал несколько вариантов лакового защитного покрытия на 100-рублевых купюрах, определив, какое из них демонстрирует лучший по износостойкости результат. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.
Он сказал: «Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия. Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80% банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект».
Эта же технология лакирования применялась и для банкнот номиналом в 200 рублей.
Демиденко заявил, что использованное покрытие практически неощутимо, однако значительно повышает износостойкость банкнот. Такое увеличение срока их использования в три-четыре раза превышает затраты на технологию производства.
В текущем году запланировано лакирование трети выпускаемых купюр достоинством в 100 рублей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
США не смогут принудить РФ освободить украинских моряков28 мая в 18:25 Политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счета ЦБ: на конец прошедшего года выявлено два банка, вовлеченные в сомнительные финансовые операции Захарова: и.о. главы Минздрава Украины – националист и русофоб МЭР: в текущем году еще 6 отраслей будут включены в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» Развитие российского ИТ-сектора простимулируют экономической зоной