Банк России протестировал новое защитное покрытие на купюрах в 100 рублей

Центробанк опробовал несколько вариантов лакового защитного покрытия на 100-рублевых купюрах, определив, какое из них демонстрирует лучший по износостойкости результат. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.



Он сказал: «Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия. Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80% банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект».



Эта же технология лакирования применялась и для банкнот номиналом в 200 рублей.



Демиденко заявил, что использованное покрытие практически неощутимо, однако значительно повышает износостойкость банкнот. Такое увеличение срока их использования в три-четыре раза превышает затраты на технологию производства.



В текущем году запланировано лакирование трети выпускаемых купюр достоинством в 100 рублей.